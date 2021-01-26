



تعرف على أخر موعد لصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة يناير 2021 من خلال موقع وزارة القوى العاملة





منحة العمالة الغير منتظر أصبح يتبع نزولها جميع المستفيدين ويشعرون بالقلق حتى لو تأخرت يوم واحد عن ميعاد الصرف الذي إعتادوا عليه دائماً وهذا لأنهم يعتمدون عليها بشدة ويريدون لو تبقى منحة 500 جنيه مستمرة دائماً ولن تتوقف ورغم أن المبلغ المقدم لهم ليس كثيراً كما يعتقد البعض إلا أنها لها أهمية كبيرة لأنهم من خلالها يجلبون الطعام والشراب لاسرتهم في ظل تلك الأزمة العصيبة التي وقع الضرر على الكثير من المواطنين وأصبح لا يملكون دخل يومي يكفي احتياجات الأسرة، معدل البحث على جوجل منذ اليوم الأول للصرف مرتفع بدرجة كبير وغير متوقعة وهناك تساؤلات كثيرة عن موعد انتهاء عمليات الصرف التي تتعلق بمنحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة من المرحلة الثانية كل هذا سوف نجيب عليه بشكل دقيق في التقرير التالي من هذا المقال.





آخر موعد لصرف منحة 500 جنيه دفعة يناير 2021

هناك بعض الجهات المسؤولة عن صرفق منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة أن عملية الصرف التي بدأت يوم السابع عشر من يناير الجاري سوف تنتهى بعد الغد الموافق الأربعاء السابع والعشرين من يناير 2021 لأن المهلة المعلن عنها لتسليم المبلغ المستحق من المنحة 10 أيام متتالية ولذلك عليكم التوجه لمكتب البريد للحصول على المنحة بالبطاقة الشخصية و2 من صورة البطاقة.





الاستعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2021

- الضغط على هذا الرابط للاستعلام وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

- الضغط على استعلام.

- يتم عرض النتيجة بالاستحقاق أو عدم الاستحقاق.



