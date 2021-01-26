التشكيل المتوقع لقمة إنتر وميلان في كأس إيطاليا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:32 م
انتر ميلان وميلان
انتر ميلان وميلان
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي ميلان لمواجهة نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر بطولة كأس إيطاليا.

وتقام مباراة ميلان أمام نظيره إنتر ميلان على أرضية ملعب سان سيرو.

وكان ميلان قد تلقى هزيمة ثقيلة من أتلانتا في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الإيطالي، في مين تعادل إنتر ميلان مع أودينيزي سلبيًا بدون أهداف.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ميلان:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
خط الدفاع: أليساندرو باستوني - سيباستيان دي فراي - ميلان شكرينار.
خط الوسط: إيفان بيريشيتش - روبيرتو جاليارديني - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولا باريلا - أشلي يونج.
خط الهجوم: روميلو لوكاكو - أليكسس سانشيز.

تشكيل ميلان المتوقع أمام إنتر ميلان:

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو.
خط الدفاع: دافيد كالابريا - أليسيو رومانيولي - سيمون كيير - تيو هيرنانديز.
خط الوسط: ساندرو تونالي - فرانك كيسي - صامويل كاستييخو - براهيم دياز - رافاييل لياو.
خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.

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