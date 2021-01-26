اعترافات عصابة سرقة الهواتف المحمول بالنزهة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
داليا عادل
اعترف المتهمين بسرقة هواتف المواطنين أمام نيابة النزهة باعترافات تفصيلية حيث قالوا أنهم كونوا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامى فى جرائم السرقة، وأقر المتهم الأول بسرقة الهاتف المحمول كرهًا من أحد الأشخاص عقب افتعال مشاجرة معه حال سيره بدائرة القسم، بالاشتراك مع 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأضافوا أنهم قاموا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال استقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش- طلقتان من ذات العيار – سلاح أبيض، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام المضبوطات حوزتهم، وباستدعاء المجني عليه تعرف عليهم وأتهمهم بسرقته بالإكراه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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