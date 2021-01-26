حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في حي العرب ببورسعيد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
محمد عزام
قال المحاسب عادل عبدالفتاح، إنه تم شن حملات مكثفة علي المحلات والمطاعم والكافيهات والمقاهي والمخابز، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة اغلموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

وأكد "عبدالفتاح"، أن قد وجه محمد خلف – سكرتير الحي، وإدارات شئون البيئة، الحجز الإدارى، الإسكان، الشئون القانونية، ورخص المحلات، للوقوف علي مدى الإلتزام تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومراعاة مسافات التباعد داخل المطاعم والتأكد من إرتداء الكمامة مع وجود جهاز قياس درجة الحرارة.

ووجه رئيس حى العرب، بتحرير محاضر لبعض المطاعم والمحال التجارية والسوبر ماركت والمخابز التى تخالف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن التى تتمثل فى عدم توافر الإشتراطات البيئية وعدم ارتداء الكمامة للبائعين بالمنشٱت التجارية.

وشدد عبد الفتاح على الإدارات المعنية بالحى رصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تنفيذ تلك الحملات من أولويات منظومة العمل وخطة الحى لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في حي العرب ببورسعيد
حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في حي العرب ببورسعيد
حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في حي العرب ببورسعيد
حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في حي العرب ببورسعيد
حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في حي العرب ببورسعيد
حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في حي العرب ببورسعيد
حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في حي العرب ببورسعيد
حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في حي العرب ببورسعيد
حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في حي العرب ببورسعيد
حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في حي العرب ببورسعيد

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كورونا الاجراءات الاحترازيه

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