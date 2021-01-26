وكيل "صحة" الشرقية يشدد على ضرورة حفظ الأدوية بطريقة جيدة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
سمر السيد
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي فاقوس النموذجي، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمواطنين المترددين علي المستشفي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة وتقديم بروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وقام وكيل الوزارة، بالمرور علي الصيدلية الرئيسية، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وقام بمراجعة تاريخ صلاحية الأدوية المتواجدة، مشددًا على ضرورة توافر كافة أصناف الأدوية اللازمة للمرضى مع مراعاة حفظها بطريقة جيدة.

كما تم المرور علي بنك الدم التجميعي، وأطلع وكيل الوزارة معالي محافظ الشرقية علي آلية عمل بنك الدم، وطرق تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لمرضى الكلى وجميع الحالات المرضية بأقسام المستشفي المختلفة، كما اطمأن المحافظ من مسئول المعمل على الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في سحب العينات وإجراء التحاليل الطبية للحفاظ علي سلامة المرضي.

وتم تفقد سير العمل بقسم الكلي الصناعي، والذي يضم ٥٧ ماكينة تعمل على مدار الأسبوع، لتقديم خدمة الغسيل الكلوي لعدد ١٧٨ مريض، وتم الإستماع إلي المرضي، والاستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمة الصحية والعلاجية المقدمه لهم، مؤكدا على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة للحفاظ على أرواح المرضي.

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