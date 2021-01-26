تجديد حبس مودة الأدهم بتهمة الاتجار في البشر

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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس مودة الأدهم فتاة التيك توك، لاتهامه بالإتجار في البشر ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.



وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمة جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.



وكانت قد قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.