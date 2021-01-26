تجديد حبس مودة الأدهم بتهمة الاتجار في البشر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
داليا عادل
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس مودة الأدهم فتاة التيك توك، لاتهامه بالإتجار في البشر ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمة جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وكانت قد قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

منذ أقل من ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يفتح النار على الكاف

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

مصرع ممثلة شهيرة في ظروف غامضة

منذ أقل من ساعتين

58 مليون جنيه تحفز لاعبي الأهلي قبل المونديال

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

إخلاء سبيل حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

عاجل.. إخلاء سبيل الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر

بعد استمرار حبسها.. تعرف على قائمة اتهامات حنين حسام

تجديد حبس حنين حسام بطلة فيديو "الدولارت مقابل الكاميرات"

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 ص

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

02:02 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

10:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات