البابا تواضروس يستقبل رئيسة المجلس القومي للمراة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، باباالاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالعباسية اليوم، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث زارت المقر البابوي لتهنئة قداسته بالأعياد.
كمااستقبل قداسته ايض، كريستيان برجر Dr. Christian Berger رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى مصر، وزوجته.
تأتي هذه الزيارة بغية التعارف بعد أن تولى السفير كريستيان برجر منصبه الجديد سفيرًا للاتحاد الأوروبي في مصر في شهر سبتمبر الماضي.
والسفير فرانسواه كورنيه Mr. Francois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بمصر وتأتي هذه الزيارة بغية التعارف بعد أن تولى كورنيه منصبه الجديد سفيرًا لبلجيكا بالقاهرة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه الأبا

أخبار تهمك

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

منذ أقل من ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يفتح النار على الكاف

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

58 مليون جنيه تحفز لاعبي الأهلي قبل المونديال

منذ حوالي 3 ساعات

مصرع ممثلة شهيرة في ظروف غامضة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل سفير الدنمارك بالقاهرة (صور)

البابا تواضروس يستقبل السفير الإثيوبي

البابا تواضروس يزور دير أبومقار

البابا تواضروس يلتقي سفير مصر بلبنان

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الشهيد جورجيوس بشبرا

البابا تواضروس يستقبل السفير الألماني بمصر (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 ص

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

02:02 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

10:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات