البابا تواضروس يستقبل رئيسة المجلس القومي للمراة

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، باباالاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالعباسية اليوم، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث زارت المقر البابوي لتهنئة قداسته بالأعياد.

كمااستقبل قداسته ايض، كريستيان برجر Dr. Christian Berger رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى مصر، وزوجته.

تأتي هذه الزيارة بغية التعارف بعد أن تولى السفير كريستيان برجر منصبه الجديد سفيرًا للاتحاد الأوروبي في مصر في شهر سبتمبر الماضي.

والسفير فرانسواه كورنيه Mr. Francois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بمصر وتأتي هذه الزيارة بغية التعارف بعد أن تولى كورنيه منصبه الجديد سفيرًا لبلجيكا بالقاهرة