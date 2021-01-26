"العسومي": ندعو الدول العربية لتعزيز تواجدها في جيبوتي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
عمرو سمير

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان يدعم الجهود التنموية الملحوظة التي تقوم بها حكومة جيبوتي برئاسة عبد القادر كاميل، داعيًا جميع الدول العربية إلى تعزيز تواجدها وانفتاحها على جمهورية جيبوتي وتطوير الشراكة معها في جميع المجالات وعلى المستويات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كاميل، له والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين جيبوتي والبرلمان العربي خاصة على المستوى البرلماني، إضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

وعدّد العسومي أوجه تطوير الشركة مع جيبوتي سواء من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة نشاط الشركات العربية فى العديد من القطاعات الحيوية بها، وخاصة مشروعات البنية التحتية، أو من خلال فتح المزيد من الخطوط الجوية معها.

ومن جانبه، أشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها جيبوتي بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيلة وخطته الطموحة نحو تحويل جيبوتي إلى مركز عالمي للتجارة الدولية، وهو ما انعكس في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ على مدار السنوات الماضية، حسب قوله، مُثمناً قدرتها على توظيف الأبعاد الإستراتيجية لموقعها الجغرافي المتميز في القارة الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جهته، أشاد رئيس الوزراء الجيبوتي بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي كمؤسسة معبرة عن تطلعات الشعوب العربية، مثمنًا حرص رئيس البرلمان العربي أن تكون جمهورية جيبوتي أول دولة عربية يزورها بعد انتخاب رئيسًا للبرلمان العربي.

واعتبر كاميل الزيارة رسالة مهمة تعكس حرص البرلمان العربي على تعزيز التواصل مع جميع الدول العربية ودعمها في جميع المجالات، مشيدًا بالمبادرات التي أطلقها البرلمان العربي والتي سيكون لها أبلغ الأثر في القيام بدوره على أكمل وجه.

وفي سياق تبادل وجهات النظر حول التداعيات غير المسبوقة التي أحدثتها جائحة كورونا في الدول العربية، نوه رئيس البرلمان العربي إلى دعوته مجلس وزراء الصحة العرب لوضع خطة متكاملة لتوفير اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا للدول العربية، على أن تكون الأولوية للدول العربية الأقل نموًا لمساعدتها في الحصول على هذه اللقاحات.

"العسومي": ندعو الدول العربية لتعزيز تواجدها في جيبوتي
"العسومي": ندعو الدول العربية لتعزيز تواجدها في جيبوتي
"العسومي": ندعو الدول العربية لتعزيز تواجدها في جيبوتي
"العسومي": ندعو الدول العربية لتعزيز تواجدها في جيبوتي

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