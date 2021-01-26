خاص.. تعرف على موعد طرح ألبوم محمد حماقي الجديد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت
يعمل الفنان محمد حماقي، حاليًا على ألبومه الجديد وطلب منذ فترة من أصدقائه الشعراء والملحنين أن يرسلوا إليه أعمال غنائية جديدة.


ويرغب حماقي، في طرح ألبومه الغنائي الجديد بنهاية فصل الصيف المقبل فور الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة به.


ونفذ بالفعل "حماقي"، أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان حيث استقر حتى الأن على حوالي 5 أغاني في الألبوم، ويتعاون معه في الألبوم مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين هم توما، تميم،أمين نبيل، أمير طعيمه، عزيز الشافعي، مدين، ومحمد النادي ورامي سمير.


ومازال حماقي، يستمع إلى أغاني جديدة من صناع الأغنية ليضم أفضل الأغاني في الألبوم المقبل.


جدير بالذكر أن محمد حماقي طرح آخر البوماته بعنوان "كل يوم من ده" إنتاج "نجوم ريكوردز" وضم
20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، "البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فتضمن أغانى "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زي ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدنى إليك".


وتعاون فيه حماقى مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدى، ورامى سمير

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