النيابة تأمر بضبط وإحضار سيدة تركت طفلا بالشروق

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة الشروق وبدر الجزئية، بضبط واحضار سيدة تركت طفلا أمام أحد المولات الشهيرة بالشروق.

كما طالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وإرسال تقرير بها، واستمعت النيابة لأقوال الأفراد الذين أكدوا قيام سيدة بترك الطفل واستقلت سيارة وسارعت بالمغادرة.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن الأهالى من العثور على طفل تركته سيدة أمام أحد المولات الشهيرة بمدينة الشروق، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وجارٍ تحديد هوية السيدة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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