شاهد.. ضبط معمل خاص يقوم بالإتجار في الأدوية الطبية بالشرقية

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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بأولاد صقر، حملة للتفتيش علي العيادات والمعامل الخاصة بمركز ومدينة أولاد صقر، أسفرت جهود الحملة عن ضبط معمل خاص يقوم بالإتجار في الأدوية الطبية بالمخالفة للقانون، وتم ضبط ٢١٥٥ مخالفة دوائية جدول ثالث مخدرات في مكان غير مرخص له بحيازة هذه الأدوية، وتم تحريز المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر جنحة لسنه ٢٠٢٠، بمركز شرطة أولاد صقر.



وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.