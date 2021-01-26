بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بشرى سارة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الفريق يوم غداً ضد نادي رايو فاليكانو لحساب مباريات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.





وشهد المران الذي خاضه البلوجرانا قبل المباراة مشاركة سيرجي روبيرتو مع المجموعة وهو الذي تعافى بصورة كاملة من الإصابة وبات جاهزاً تماماً للمشاركة في المباريات وذلك حسبما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.





في الوقت الذي تمثل فيه عودة روبيرتو لكومان بشرى سارة للغاية لكن المشكلة الأبرز هي بقاء الجهة اليمنى بدون بديل خاصةً أن عودة روبيرتو تزامنت مع غياب سيرجينو ديست.