التحقيق في حادث طريق المنصورية بالجيزة والاستعلام عن حالة الصحية للمصابين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والآخرى ميكروباص بطريق للمنصورية، وكان يستقلها عدد من الفتيات في طريقهن للعمل، مما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة آخريات، وتم نقلهم للمستشفى

واستعلمت النيابة العامة، الحالة الصحية للفتيات للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما صرحت بدفن جثة الفتاة التي لقيت مصرعها، وطلبت التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على ظروف الحادث.

كانت تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق المنصورية، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى محل الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى ميكروباص تستقلها عدد من الفتيات، في طريقهن للعمل بإحدى المزارع، مما أسفر عن مصرع فتاة، وإصابة 9 أخريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة النقل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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