عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

وجه البنك المركزي المصري، بتاريخ 24 يناير 2021 ، توضيحات جديدة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بشأن التحويلات المصرفية بالجنيه، بعد تفعيل رقم المصرفي الدولى " IBAN"؛ لضمان تسليمها لأصحابها وتأمين بياناتهم.

وكان البنك المركزي، أصدر كتاب دورى بتاريخ 6 يناير 2021، بخصوص التعليمات الجديدة الخاصة بتنفيذ التحويلات بالجنيه المصري، والتى نصت في مادتها الثانية "بتفعيل الاعتماد على رقم " IBAN" لكل عملاء البنوك؛ للاعتماد البنوك المستقبلة للأموال عليه في تنفيذ التحويلات القادمة لعملائها والتأكد من صحة بيانات المستفيد قبل تسليمه المبلغ.

وقال البنك المركزي ردا على الاستفسارات حول كيفية " التأكد من صحة بيانات المستفيد"، أن التأكد من صحة بيانات المستفيد يتم ذلك وفقا لإجراءات التحقق المعتادة والإجراءات الداخلية السارية في هذا الشأن، بعد طلب رقم المصرفي الدولي.

ويتكون رمز " IBAN" رقم الحساب المصرفي الدولي، من عدد من الحروف والأرقام بحسب كل عميل في البنك، وهو تحديث لرقم الحساب المصرفي ويطلبه العملاء من بنوكهم التى لديهم حسابات مصرفية بها، وقد بدأ تفعيله في مصر منذ يونيو الماضي؛ ليضمن إتمام عمليات التحويلات المصرفية بسرعة عالية وتأمين عملية وصلها لأصحابها من اي مكان حول العالم.