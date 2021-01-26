إعدام أكثر من 2 طن أغذية بمصنع لمنتجات الألبان بالشرقية (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
سمر السيد
شن مدير الإدارة الصحية بالقنايات في محافظة الشرقية ومفتشي الأغذية بمكتب الإدارة الصحية، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمدينة القنايات.

أسفرت جهود الحملة عن وجود منتجات غذائية بها تغير في خواصها الطبيعية بإحدى المصانع لمنتجات الألبان بالقنايات، وقامت اللجنة بإعدام هذه الكميات والتي بلغت ١.٢٥ طن، عبارة عن "جبن، سمن، شرش لبن، ملح، مستلزمات تصنيع"، كما تم ضبط ١.٥ طن سمن عبارة عن ٢٥٠ كرتونة سمن جاموسي وبقري، تزن كل كرتونة ٦ كجم، وتم سحب ٤ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محضر جنحة صحية بمركز شرطة القنايات.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لمدير الإدارة الصحية بالقنايات وفرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.
إعدام أكثر من 2 طن أغذية بمصنع لمنتجات الألبان بالشرقية (صور)
إعدام أكثر من 2 طن أغذية بمصنع لمنتجات الألبان بالشرقية (صور)
إعدام أكثر من 2 طن أغذية بمصنع لمنتجات الألبان بالشرقية (صور)
إعدام أكثر من 2 طن أغذية بمصنع لمنتجات الألبان بالشرقية (صور)
إعدام أكثر من 2 طن أغذية بمصنع لمنتجات الألبان بالشرقية (صور)
إعدام أكثر من 2 طن أغذية بمصنع لمنتجات الألبان بالشرقية (صور)
إعدام أكثر من 2 طن أغذية بمصنع لمنتجات الألبان بالشرقية (صور)
إعدام أكثر من 2 طن أغذية بمصنع لمنتجات الألبان بالشرقية (صور)

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