الأوقاف تدفع بعدد من الشباب في المناصب القيادية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد

عقدت وزارة الأوقاف بالديوان العام لجنة مقابلات للدفع ببعض الدماء الجديدة من الشباب في العمل القيادي والإشرافي بالديوان العام، تم اعتماد ثلاثة شباب جدد من حملة الدكتوراه للعمل بالإدارة الإشرافية بالإدارة المركزية لشئون الدعوة، وهم:

1- سعيد حامد مبروك بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة بحوث الدعوة.

2- عمرو محمد مصطفى بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة الفتوى.

3- احمد عبد الهادي علي حسن بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الأديان والمذاهب – مديرًا لإدارة الشئون العلمية والإدارية للمراكز الثقافية.



ياتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للدفع بالشباب المثقف وبخاصة الحاصلون على الدكتوراه مفاصل العمل القيادي والدعوي والإشرافي.

أخبار تهمك

58 مليون جنيه تحفز لاعبي الأهلي قبل المونديال

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع ممثلة شهيرة في ظروف غامضة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

منذ أقل من ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

باتشيكو يفتح النار على الكاف

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 ص

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

02:02 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

10:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات