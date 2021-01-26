الأوقاف تدفع بعدد من الشباب في المناصب القيادية

Advertisements



عقدت وزارة الأوقاف بالديوان العام لجنة مقابلات للدفع ببعض الدماء الجديدة من الشباب في العمل القيادي والإشرافي بالديوان العام، تم اعتماد ثلاثة شباب جدد من حملة الدكتوراه للعمل بالإدارة الإشرافية بالإدارة المركزية لشئون الدعوة، وهم:



1- سعيد حامد مبروك بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة بحوث الدعوة.



2- عمرو محمد مصطفى بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة الفتوى.



3- احمد عبد الهادي علي حسن بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الأديان والمذاهب – مديرًا لإدارة الشئون العلمية والإدارية للمراكز الثقافية.







ياتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للدفع بالشباب المثقف وبخاصة الحاصلون على الدكتوراه مفاصل العمل القيادي والدعوي والإشرافي.



