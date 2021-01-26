بعد تصدر أغنيتها.. مي مطر لـ الفجر الفني: سعيدة بتحقيق إنجازاً من إنتاجي الخاص وبمفردي وهذه رسالتي لفالنتينا خوند

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
لمياء علي
حققت الفنانة اللبنانية مي مطر، نجاحاً كبيراً بعد طرح أحدث كليباتها الغنائية بعنوان بالمبدأ، والتي لاقت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، منذ الوهلة الأولى لطرحه عبر يوتيوب.


بالمبدأ هي إنتاج مي مطر الخاص، ومن كلماتها وألحانها، وخلال الأيام الماضية، تصدرت الأغنية المركز الأول ضمن 20 أغنية لبنانية.



وتواصل الفجر الفني مع مطر والتي أعربت عن سعادتها بهذا النجاح مؤكدة على أن الكليب بذلت من خلاله مجهوداً كبيراً ودراسة وافية لكل مشهد فيه ناهيك عن اتخاذها فترة للتدريب على التمثيل.



وتقول مي مطر "اليوم إذا حقق الفنان إنجازاً من إنتاجه الخاص وبمفرده فهذا أمراً جيداً، وسعدت جدا بهذه الخطوة، ولديها شعور غريب لاتستطيع التعبير عنه، وهذا النجاح لأن العمل نابع من القلب.



وتُضيف "أتوجه بخالص الشكر للمخرجة فالنتينا خوند التي بذلت في الكليب مجهودات كبيرة، وللموزع طوني أبي خليل الذي قدم لي توزيعاً محترفاً وبالتأكيد أشكر جمهوري.


يذكر أن الأغنية من كلماتها وألحانها، توزيع موسيقي طوني بو خليل، والكليب بقيادة عدسة المخرجة فالنتينا خوند، وشاركها الكليب الممثل اللبناني إيلي متري.

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