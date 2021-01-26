محافظ الشرقية يُتابع أعمال إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالصوالح

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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد أعمال إنشاء مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، والتي ستعمل بطاقة إستيعابية 22 ألف م3 اليوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 363 مليون جنيه، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والأستاذ عباده محمد رئيس مركز ومدينة فاقوس وأعضاء برلمان شباب الشرقية، وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة قرى الوحدتين المحليتين بالصوالح والروضه.



قدم المهندس المسئول عن الأعمال بالمشروع شرحًا تفصيليًا عن مراحل تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلي تم بدء تنفيذ المشروع في نهاية شهر سبتمبر 2018 م ومن المقرر نهو الأعمال بالمشروع ودخوله الخدمة الفعلية منتصف العام الجاري، حيث وصلت نسبة الإنجاز الكلیة 70 % والأعمال المدنیة: 77 % وأعمال الكھرباء: 37 % والأعمال المیكانیكیة: 78%، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.



تفقد المحافظ أحواض التهوية البيولوجية للمحطة للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال بالمحطة، مؤكدًا حرصة الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.



شدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل وتنفيذ المواصفات المحددة، مؤكدا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.



حرص المحافظ على إلتقاط صور تذكارية مع المهندسيين والفنيين والعمال بالمشروع، مشيدًا بالجهد المبذول والعمل المتواصل لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة.



أوضح محافظ الشرقية أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ 10 مشروع بقطاع الصرف الصحي مابين إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة إجمالية مليار و885 مليون و400 ألف جنيه، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.



أشاد شباب برلمان الشرقية بحجم المشروعات المنفذه بمركز ومدينة فاقوس في قطاعات الصرف الصحي والرياضة والأبنية التعليمية والطرق والري، مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لإصطحابهم اليوم في جولته التفقدية بمركز فاقوس لإطلاعهم على نسب تنفيذ المشروعات الجارية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.