دفن جثث ضحايا حريق شقة المرج

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صرحت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، بدفن 5 جثث من أسرة واحدة لقوا مصرعهم نتيجة الاختناق فى حريق شقة سكنية وتسليم الجثث لذويهم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الحادث.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران وتبين وفاة أسرة مكونة من ٥ أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى وجارى عمليات التبريد.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.