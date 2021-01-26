الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
اوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزارء، اليوم حقيقةً المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على عقد كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، مُشيرةً إلى أنه في حالة إجراء أي تغييرات في موعد الامتحانات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، تم استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجارة منتصف العام التي بدأت 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

ونناشد جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

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