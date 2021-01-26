محافظ الشرقية يقف على حالة شبكة غازات الأكسجين بمستشفى فاقوس

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حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه أعضاء برلمان شباب الشرقية على تفقد مستشفى فاقوس العام، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضي وللمترددين علي المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة وتقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.



بدأت جولة المحافظ بمستشفى فاقوس المركزي بتفقد الصيدلية لمتابعة توافر الأدوية وقام بمراجعة تاريخ صلاحية الأدوية المتواجدة، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى مع مراعاة حفظها بطريقة جيدة.



أطلع وكيل وزارة الصحة محافظ الشرقية ومرافقوه على آلية عمل بنك الدم، وطرق تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لمرضى الكلى وجميع الحالات المرضية بأقسام المستشفي



كما اطمأن المحافظ من مسئول المعمل على الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في سحب العينات وإجراء التحاليل الطبية للحفاظ على سلامة المرضى.



توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لتفقد سير العمل بقسم الغسيل الكلوي والذي يضم 57 ماكينة تعمل على مدار الأسبوع بنظام 3 شيفتات لتقديم خدمة صحية وعلاجية لعدد 178 مريض، واطمأن على المرضى، واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمة الصحية والعلاجية المقدمه لهم، مؤكدا على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة للحفاظ على أرواح المرضي.



اختتم محافظ الشرقية جولته بمستشفى فاقوس العام بتفقد شبكة الغازات (الأكسجين) بالمستشفى، وذلك للوقوف على حالتها، مؤكدًا علي ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الاكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية واسطوانات الاكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.



أشاد شباب برلمان الشرقية بالمجهودات المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمرضى ولمصابي فيروس كورونا لحين تماثلهم للشفاء، مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر للإرتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.



رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والأستاذ عباده محمد رئيس مركز ومدينة فاقوس.





