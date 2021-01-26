محافظ الشرقية يقف على حالة شبكة غازات الأكسجين بمستشفى فاقوس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
سمر السيد
حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه أعضاء برلمان شباب الشرقية على تفقد مستشفى فاقوس العام، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضي وللمترددين علي المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة وتقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

بدأت جولة المحافظ بمستشفى فاقوس المركزي بتفقد الصيدلية لمتابعة توافر الأدوية وقام بمراجعة تاريخ صلاحية الأدوية المتواجدة، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى مع مراعاة حفظها بطريقة جيدة.

أطلع وكيل وزارة الصحة محافظ الشرقية ومرافقوه على آلية عمل بنك الدم، وطرق تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لمرضى الكلى وجميع الحالات المرضية بأقسام المستشفي

كما اطمأن المحافظ من مسئول المعمل على الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في سحب العينات وإجراء التحاليل الطبية للحفاظ على سلامة المرضى.

توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لتفقد سير العمل بقسم الغسيل الكلوي والذي يضم 57 ماكينة تعمل على مدار الأسبوع بنظام 3 شيفتات لتقديم خدمة صحية وعلاجية لعدد 178 مريض، واطمأن على المرضى، واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمة الصحية والعلاجية المقدمه لهم، مؤكدا على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة للحفاظ على أرواح المرضي.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمستشفى فاقوس العام بتفقد شبكة الغازات (الأكسجين) بالمستشفى، وذلك للوقوف على حالتها، مؤكدًا علي ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الاكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية واسطوانات الاكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.

أشاد شباب برلمان الشرقية بالمجهودات المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمرضى ولمصابي فيروس كورونا لحين تماثلهم للشفاء، مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر للإرتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والأستاذ عباده محمد رئيس مركز ومدينة فاقوس.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا اكسجين

أخبار تهمك

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

منذ أقل من ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

مصرع ممثلة شهيرة في ظروف غامضة

منذ ساعة و نصف

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

باتشيكو يفتح النار على الكاف

منذ ساعتين و 22 دقيقة

58 مليون جنيه تحفز لاعبي الأهلي قبل المونديال

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 ص

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

02:02 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

10:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات