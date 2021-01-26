استمرار حبس متهم لحيازته عملات مزورة وترويجها على عملائه بالزاوية

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أمر قاضى المعارضات اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهم لحيازته على عملات مزورة بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائه، 15 يوم على ذمة التحقيات.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على أحد محلات الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم وطلب شراء 2 هاتف محمول وقدم له مبلغ مالى "عملات مقلدة".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة").



وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من (صاحب مقهى - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) "جار تحديده وضبطه" بقصد ترويجها على المواطنين، كما أضاف بأنه كان في سبيله لشراء 2 هاتف محمول بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

