توقعات بنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:57 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
رويترز

قال محلل كبير من وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز 2.8 بالمئة هذا العام، بما يعادل نحو 110 مليارات متر مكعب، ليتعافى نحو مستويات 2019.

 

وقال جون-باتيست دوبروي كبير محللي قطاع الغاز الطبيعي بوكالة الطاقة خلال مؤتمر افتراضي إن الانتعاش المتوقع لن يكون كبيرا وإن الأسواق الأكثر نضجا ستشهد تعافيا تدريجيا فحسب، مع عدم وصول بعضها إلى مستويات 2019 في 2021.

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