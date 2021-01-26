"كيودو نيوز": أكثر من 15 ألف مصاب بكورونا في اليابان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وكالة "كيودو نيوز" اليابانية للأنباء، بأن 15058 مصابا بوباء كورونا كانوا مسجلين بداية يناير في قوائم الانتظار للحصول على سرير في مستشفى أو في مراكز مجهزة لعلاج المصابين.

 

وقد ارتفع عدد الذين ينتظرون شغور سرير في المستشفيات والهياكل الصحية العامة للعلاج من 1563 شخصا في 19 ديسمبر الماضي إلى 7539.

 

بحسب الوكالة اليابانية، أعداد الموبوئين الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة في مساكنهم، بسبب استحالة العناية بهم في المستشفيات والعيادات، في ارتفاع متواصل.

 

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في اليابان، أمس الاثنين لأول مرة منذ نحو شهر تحت سقف 3 آلاف إصابة، بتسجيل 2764 حالة، فيما بقي لأسابيع يتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف إصابة جديدة يوميا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا عدد الإصابات اليابان

أخبار تهمك

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 4 ساعات

58 مليون جنيه تحفز لاعبي الأهلي قبل المونديال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يفتح النار على الكاف

منذ أقل من ساعتين

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

مصرع ممثلة شهيرة في ظروف غامضة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة": تلقينا تكليفا رئاسيا بالقضاء على قوائم الانتظار فى المستشفيات

مدير مستشفى زايد: استقبلنا أكثر 105 حالة مرضية من قوائم الانتظار منذ انطلاقها

المستشفيات الجامعية بسوهاج: نحتاج لـ22 مليون جنيه للقضاء على قوائم الانتظار خلال 6 أشهر

عبد الغفار عن قوائم الانتظار: "الروح الموجودة هتساعدنا نقضي على آلام المرضى بسرعة"

"الأعلى للمستشفيات الجامعية": لا يوجد مستشفى جامعي بالعالم به 6 آلاف سرير سوى في مصر

تنفيذا لتوجيهات "السيسي".. إنهاء معاناة 7 آلاف مريض بقوائم الانتظار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 ص

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

10:59 ص

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

10:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات