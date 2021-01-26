الصحة: تقدم الخدمات الطبية إلى 79 ألف شخص في 11 محافظة (فيديو)

قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، إن وزيرة الصحة أكدت على ضرورة الوصول بالخدمة الطبية للقرى الاكثر فقرًا والأكثر احتياجًا؛ لكون هناك بعض الأماكن لا يوجد بها مستشفيات، ويتم توجيه مستشفيات متنقلة بجميع التخصصات وجميع الأخصائيين والتحاليل لهم.





وأضافت وفاء الصادق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تقرير علاج على نفقة الدولة يتم إرسالها للمستشفيات القريبة لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة مجانًا ضمن مبادرة "حياة كريمة".



