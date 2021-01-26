الأوقاف: مِنَح ماجستير ودكتوراه مجانية للأئمة

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قامت وزارة الأوقاف بتوقيع ستة بروتوكولات تكميلية مع ست جامعات هي: (جامعة عين شمس – جامعة أسوان – جامعة جنوب الوادي – جامعة العريش – جامعة مطروح – جامعة سوهاج) لفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وهذه الجامعات.



وأوضحت الوزارة أن الجامعة تخفض مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية، وذلك على النحو التالي:

– جامعة عين شمس لأئمة القاهرة الكبرى.



– جامعة أسوان لأئمة أسوان.



– جامعة جنوب الوادي لأئمة قنا.



– جامعة العريش لأئمة شمال سيناء.



– جامعة مطروح لأئمة مطروح.



– جامعة سوهاج لأئمة سوهاج.



