موعد مباراة ميلان ضد إنتر في كأس إيطاليا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:30 م
انتر وميلان
انتر وميلان
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر بطولة كأس إيطاليا.

وتقام مباراة ميلان أمام نظيره إنتر ميلان على أرضية ملعب سان سيرو.

وكان ميلان قد تلقى هزيمة ثقيلة من أتلانتا في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الإيطالي، في مين تعادل إنتر ميلان مع أودينيزي سلبيًا بدون أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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