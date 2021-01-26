البابا تواضروس يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي وسفير بلجيكا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم كريستيان برجر Dr. Christian Berger رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى مصر، وزوجته.

تأتي هذه الزيارة بغية التعارف بعد أن تولى السفير كريستيان برجر منصبه الجديد سفيرًا للاتحاد الأوروبي في مصر في شهر سبتمبر الماضي.


كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم السفير فرانسواه كورنيه Mr. Francois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بمصر وتأتي هذه الزيارة بغية التعارف بعد أن تولى كورنيه منصبه الجديد سفيرًا لبلجيكا بالقاهرة.


واستقبل إيضا البابا بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث زارت المقر البابوي لتهنئة قداسته بالأعياد.

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