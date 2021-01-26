النيابة تأمر باستدعاء الشهود العيان فى حريق شقة المرج

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، استدعاء الشهود العيان فى حريق شقة سكنية أسفر عن وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة في منطقة المرج تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.

كما تبين من معاينة النيابة العامة أن الشقة محل الحادث تقع بالطابق الثالث والنيران التهمت الأثاث وجميع ما بها من أجهزة، وتبين أن الحريق أسفر عن تهشم الغرف بالكامل وحرق محتويات الأثاث.

وكشفت المعاينة أن ضحايا الحريق 5 أشخاص من أسرة واحدة مكون من أب وأم و3 أخرين من بينهما طفلة، وأنهم توفوا نتيجة الأختناق بسبب الدخان، وأفادت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران وتبين وفاة أسرة مكونة من ٥ أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى وجارى عمليات التبريد.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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