منة فضالي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها من أحدث جلسة تصويرية لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث اعتمدت على جاكت أسود ونظارة سوداء وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى

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