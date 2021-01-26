"دايما في ضهري".. إنجي خطاب توجه رسالة لـ أشرف زكي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجهت الفنانة إنجي خطاب، رسالة مليئة بالحب لنقيب المهن التمثيلية الدكتور والفنان أشرف زكي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت إنجي خطاب صورة لها برفقة الفنان أشرف زكي، وعلقت عليها قائلة: "أحلى مفاجأة في الدنيا، دكتور أشرف زكي مكالمتك ليا علي الهوا أثناء استضافتي في برنامج مساء الفن دي حاجة كبيرة أوي، بالنسبالي كمية حبك ليا ودعمك وإيمانك بيا والكلام اللي قولته عني كبير أوي وفوق دماغي إيمانك بموهبتي ودعمك ليا أكتر حاجة مخلاياني أكمل".


وتابعت إنجي خطاب قائلة:" أنا مهما قولت مش هوفيك حقك، دايما في ضهري بتدعمني، دايما بلاقيك في أي وقت احتاجلك عمرك ما خذلتني، أنا بحبك أوي يا دكتور حضرتك، دايما بتديني نفس الحب والدعم بتاع بابا الله يرحمه".


وأضافت قائلة:" ربنا يخليك لينا يا دكتور أشرف، ويارب أشرفك زي ما حضرتك مشرفنا في كل مكان ".


وفي سياق آخر، شاركت الفنانة إنجي خطاب مؤخرًا في مسلسل "كلبش 2"، وهو بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، وعمر الشناوى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.

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