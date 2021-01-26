"فرد في كل دكة" شرط الكنيسة لعودة القداسات للفترة المقبلة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
شرط "المجمع المقدس"، والذي يرأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى البيان الصادر له بخصوص اعادة فتح الكنائس جملة تكررت فى البيان " فرد فى كل دكة ".

وجاء البيان الأحدث للمجمع، نتيجة لجلسة جمعت بين البابا تواضروس، بصفته الرئيس الأعلى للمجمع ولجنة السكرتارية المجمعية التي تكونت من عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان، على رأسهم الأنبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، في مطلع الأسبوع الجاري، وذلك لوضع أوراق التكيف مع فيروس كورونا المستجد الذي قد لا ينتهي سريعًا.




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