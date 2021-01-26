أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
شهدت محافظة القليوبية، احتفالات عارمة من قبل المواطنين وجميع أطياف وفئات المحافظة، احتفالات عارمة احتفالا بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، حيث وزع رجال الشرطة، ورجال المرور، الورود والشوكولاتة والكمامات، على المواطنين في الشوارع والميادين، كما حرض المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة لتوثيق الاحتفال.


فيما قدم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التهنئة للواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، وقاما بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمبنى قوات الأمن، حيث قدم التهنئة القلبية للقادة والضباط والصف والجنود بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، التي شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر، وهي معركة «الصمود والتحدي» ضد قوات الاحتلال الإنجليزي آنذاك، كما يطلق عليها أهالي الإسماعيلية، وهي المعركة التي واجهت فيها قوات البوليس المصري ومعهم الفدائيون من أبناء منطقة القناة بأسلحة خفيفة ضد دبابات ومدفعيات الإنجليز أمام مبنى البستان «مبنى مديرية الأمن حاليا» فجر يوم الجمعة 25 يناير حتى غروب الشمس، واستشهد في هذه المعركة 56 شهيدا وأصيب 80 مصريا.

وأكد الهجان أن رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الزود عن الوطن والدفاع عنه بدمائهم وأرواحهم، من أجل إعلاء القانون وقد قدم المحافظ درع المحافظة لمدير أمن القليوبية تقديرا له على جهوده وللتهنئة بعيد الشرطة.

وجاءت التهنئة بحضور القيادات الأمنية والرقابية، ونائبي المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، والعديد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وفي نهاية الاحتفالية، قام الهجان بتوزيع الورود على الضباط والأمناء والجنود للتعبير عن أصدق وأخلص التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة.
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)
أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الشرطة بالقليوبية (صور)

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