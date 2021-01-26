وزير الرى لـ "الفجر": السيسى يشجع الاستثمار وتنمية المناطق الصحراوية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مشروع مصنع سكر القناة يعتبر فرصة هامة من أجل تنمية صعيد مصر الذى ياتى من ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرا كما انه سوف يساهم فى تلبية احتياجات السوق المصرية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف وزير الموارد المائية والري إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشجع باستمرار الاستثمار وخصوصا تنمية المناطق الصحراوية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى فى البلاد مؤكدا أن محافظة المنيا تعمل على إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين وبالتالى اتاحة فرصة من اجل الاستثمار.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، برافقه الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا مصنع سكر شركة القناة، حيث يجري استصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن.
وزير الرى لـ "الفجر": السيسى يشجع الاستثمار وتنمية المناطق الصحراوية
وزير الرى لـ "الفجر": السيسى يشجع الاستثمار وتنمية المناطق الصحراوية
وزير الرى لـ "الفجر": السيسى يشجع الاستثمار وتنمية المناطق الصحراوية
وزير الرى لـ "الفجر": السيسى يشجع الاستثمار وتنمية المناطق الصحراوية
وزير الرى لـ "الفجر": السيسى يشجع الاستثمار وتنمية المناطق الصحراوية
وزير الرى لـ "الفجر": السيسى يشجع الاستثمار وتنمية المناطق الصحراوية

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