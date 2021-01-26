تعرف على أبرز المعلومات عن ملعب كرة القدم الذي افتتاحه محافظ الشرقية اليوم

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قال المهندس ضياء الدين ابو العزم رئيس مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية أن ملعب كره القدم "نجيل صناعي" الذي افتتاحه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم بمركز شباب ميت العز التابع للوحدة المحلية بالدميين بمركز فاقوس، مُقام على مساحة 3500 م 2.





وأضاف رئيس مدينة فاقوس لـ الفجر ان تكلفة ملعب كرة القدم مليون و470 ألف جنيه، مشيرا إلى المحافظة تسعى للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية بإعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية وتبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب.





كان المحافظ قد تفقد الملعب والتقى باللاعبين الناشئين، والتقط معهم الصور التذكارية وحرص على مشاهدة تدريبات الفرق الرياضية، مشيدا بأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الرياضية والمشاركة في مسابقات كره القدم ورفع اسم الشرقية في المحافل الرياضية.

