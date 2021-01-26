بكين تعلن عن تدريبات عسكرية في بحر الصين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:57 م
تدريبات عسكرية
تدريبات عسكرية
وكالات

أجرت السلطات الصينية، تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع بعد أيام من تعبيرها عن استيائها من دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية إلى المياه المتنازع عليها.

 

وأصدرت إدارة السلامة البحرية الصينية، مذكرة حظرت فيها دخول منطقة من المياه في خليج تونكين، إلى الغرب من شبه جزيرة ليتشو في جنوب غرب الصين من 27 إلى 30 يناير.

 

ولم تتضمن المذكرة تفاصيل عن موعد التدريبات أو حجمها.

 

ودخلت مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت، بحر الصين الجنوبي يوم السبت، لتعزيز "حرية البحار"، وذلك بعد أيام قليلة من تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

 

وقد أرسلت الولايات المتحدة، سفنًا وطائرات إلى بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره تجارة بتريليونات الدولارات كل عام، "لاستعراض قوتها" معتبرة أن ذلك لا يخدم السلام في المنطقة.

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