إصابة أم وأولادها بتسمم غذائي بسبب "حلوي" مجهولة في كفر الشيخ

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استقبلت مستشفى بيلا المركزي بمحافظة كفر الشيخ، سيدة وأبناءها الثلاثة مصابون بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة حلوي فاسدة حسبما قالوا في المحضر الذي تم تحريره بنقطة شرطة المستشفي.



حيث تلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بوصول سيدة في الثلاثينات من عمرها برفقة أولادها الثلاثة رحيم 12 عام ورحمة 13 عام ورضا 16 عام، إلي مستشفي بيلا المركزي في حالة تسمم غذائي، وعلي الفور تم تحرير محضر بالواقعة وتم تحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وقامت المستشفي علي الفور بإستقبال المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم وتقديم كافة الخدمات الطبية لعلاجهم في أسرع وقت.