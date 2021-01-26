إلغاء تخصيص نفق محطة الرمل لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تخصيص نفق محطة الرمل لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد عام عقب انتهاء فترة التعاقد مع شركة المجمعات الاستهلاكية، لحين تحصيل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمحافظة، وذلك تمهيدا لطرح نفق محطة الرمل لإقامة مشروع استثماري يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمكان، وتعظيما لموارد المحافظة المادية، واستغلال المكان بما يخدم الإسكندرية وتاريخها العريق.
 
وأكد المحافظ فى بيان صادر اليوم، أن هذا النفق يقع على مسطح إجمالي 700 متر بموقع متميز بمنطقة محطة الرمل، والتي تعتبر من أقدم وأعرق المناطق، وبه أقدم سلالم كهربائية متحركة في الإسكندرية والتي كانت أعجوبة في بداية إنشائه، ويمكن استغلال النفق بعد تطويره لإقامة مشروع استثماري يخدم أهالي الإسكندرية والسائحين، وخاصة أن منطقة محطة الرمل تعد طريق رئيسي لكثير من المعالم السياحية والأثرية وبها عدة فنادق منذ أقدم العصور التاريخية، وذلك بدلا من كونه مأوى للمتسوليين والباعة الجائلين بشكل لا يتناسب مع المكان ويسئ للمظهر الحضاري للمكان.
 
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي  الذي تمت خلالها مناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري. بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة  جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

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