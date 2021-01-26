ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، حيث يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز على استاد "الدفاع الجوي" في تمام السابعة والنصف مساءًا.





ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، متفوقا على غريمه الزمالك بفارق الأهداف، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة.





وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم:-





- الأهلي 20 نقطة

- الزمالك 20 نقطة

- الجونة 18 نقطة

- المصري 13 نقطة

- بيراميدز 13 نقطة

- انبي 13 نقطة

- المقاصة 13 نقاط

- سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

- سموحة 9 نقاط

- البنك الأهلي 8 نقاط

- غزل المحلة 8 نقاط

- الاتحاد السكندري 8 نقاط

- نادي أسوان 8 نقاط

- الإسماعيلي 7 نقاط

- طلائع الجيش 7 نقاط

- المقاولون العرب 7 نقاط

- وادي دجلة 6 نقاط

- الانتاج الحربي 5 نقاط.