عمر رياض: هذه نصائح جدي محمود ياسين قبل دخولي المجال الفني

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


قال الفنان عمر رياض، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، ونجل الفنان محمد رياض، إن الإنسان يجب أن يعمل على نفسه بشكل كبير لأن الموهبة بدون تدريب لا تعني شيء، موضحًا أنه لازال يدرس ووالده لا يحب أن يُدخله مهنة الفن من البداية ولكنه طلب منه السعي والتطوير من نفسه وهو ما فعله.


أضاف في مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الفرصة سنحت له بسبب السعي وشارك بالفعل في عدد من الأعمال، رغم أنها لم يكن يتوقع أن الفرصة يمكن أن تأتي بسهولة، متابعًا أن كان يجلس مع جده من صغره وكان دائمًا يقول له إنه يجب عليه توفير مهنة أخرى للعمل عليها بحيث يكون التمثيل هواية. 



تابع عمر نجل الفنان محمد رياض، أنه كان يمثل أحيانًا أمام عائلته ولكن الأكثر كان يمثل أمام أصدقائه بعض المشاهد، وأن والدته كانت ضد الاستعجال في خوضه المجال الفني بل يجب التأني والعمل على النفس بشكل أكبر إلى حين تأتي فرصة جيدة، موضحًا أن جده علمه الصبر والتفكير في كل خطوة مع تطوير الذات.
أوضح عمر رياض أنه يتخوف من المقارنة بينه وبين عائلته وهي مسؤولية كبيرة ولكن من يدخل المجال الفني عليه أن يكون جاهزًا لهذا، خاصةً وأنه لا يمتلك أي خبرة. 

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