"فوه" مدينة عالمية على أرض مصرية تنتظر قطار التطوير (صور)

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تعد مدينة فوه الأثرية بمحافظة كفر الشيخ، من أهم المدن التي تحتوي علي أثار إسلامية عالميا ومحليا، وذلك لإحتوائها علي العديد من المساجد الأثرية المميزة وأيضا العديد من الأثار التي تعود للحقبة الملكية مثل بقايا مصنع الطرابيش، والأكوام "الحمراء" الأثرية التي توجد دلائل قوية تؤكد احتوائها على كنوز هائلة من الآثار الخاصة بمختلف العصور.



وقد احتفظت "فوه" بأهميتها وطابعها الخاص على مر العصور، وأهلها مازالوا يعملون في الصناعات اليدوية التي ورثوها عن أجدادهم مثل صناعة الأدوات النحاسية، والكليم والجوبلان،ى والأثاث، وتمليح الأسماك "الفسيخ والسردين"، ولقد اندثرت اثار الحضارة الفرعونية وما جاء بعدها من حضارات سواء اليونانية أو الرومانية، وحلت محلها الآثار الإسلامية التي تستمد منها فوه شهرتها الحالية، وتأتي فوه في المرتبة الثالثة على مستوى الجمهورية من حيث الآثار الإسلامية بعد مدينتي القاهرة ورشيد.



وأكد ياسر الكردي، مدير منطقة أثار فوه، أنه يوجد بفوه 26 أثرا إسلاميا متنوعا اقدمها المسجد "العمرى" الذى اقيم فى القرن السابع الهجري وسمى بهذا الاسم نسبة لفاتح مصر الصحابي عمرو بن العاصن ومن أشهر المساجد الأثرية بفوه مسجد "القنائى" الذي يطل على نهر النيل وبه أعلى مأذنة بمنطقة وسط الدلتا بطول "36 مترا" وأقيم في القرن 12 هجريا، ويعد من المساجد الفريدة التى تمتزج فيها الحضارات حيث يوجد بداخله أعمدة وعتب وتيجان تعود للعصرين الفرعوني والروماني، إلى جانب الطابع الإسلامي الذي تتميز به عمارة المسجد.



وكذلك "ربع الخطايبة" الذي كان يستخدم كمنشاة فندقية في القرن 19 الميلادي، وكان يقيم فيه التجار الذين ياتون من مختلف مدن وقرى مصر إلى فوه لبيع بضائعهم، حيث كانت فوه إحدى أشهر المدن التجارية على مستوى مصر في ذلك الوقت، وخلف الربع مباشرة توجد وكالة "ماجور" التي أنشئت عام 1276 هجرية وكانت تجرى فيها المعاملات التجارية، وقد قامت وزارة الآثار بترميم وتطوير عدد من المساجد الأثرية بفوه وكان أخرها مساجد الفقاعي وابو عيسى والسادة السباع.



ويوضح الكردي، أن النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب تقدمت بمشروع لتحويل فوه الى مدينة ذات طابع خاص، على غرار ما تم بمدينة رشيد، للحفاظ على التراث والطابع المميز لها، إلى جانب إقامة منشات فندقية وخدمية وتحسين شبكة الطرق الداخلية والمؤدية إلى المدينة.