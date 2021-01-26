رئيس "مياه القليوبية" يعلن حصول محطة مياه الشروق بالخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، حصول محطة الشروق بشمال الخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والمعتمدة دوليا لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم، أن محطة الشروق المرشحه تعمل بطاقة إنتاجيه 140 لث والتي تخدم مناطق الشروق الصناعية والعكرشة وعزبة الأبيض وأبوزعبل ومساكن نسمة، وأن هذه الشهادة يتم منحها من خلال التفتيش على جميع أقسام المحطة للتأكد من أن المحطة مستوفاة ومطابقة لاشتراطات الشهادة، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير الرقابة، وضبط الجودة والصيانة الدورية لتحقيق أفضل خدمة للمواطن.

وأضاف مجاهد، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقًا لخطة عمل الشركة، لتواكب التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

كما وجه الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بمنظومة الـ TSM على الأداء المتميز خلال الفترة السابقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب.

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