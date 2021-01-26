رئيس "مياه القليوبية" يعلن حصول محطة مياه الشروق بالخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

رئيس "مياه القليوبية" يعلن حصول محطة مياه الشروق بالخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:49 م
محمد ضوه
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، حصول محطة الشروق بشمال الخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والمعتمدة دوليا لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم، أن محطة الشروق المرشحه تعمل بطاقة إنتاجيه 140 لث والتي تخدم مناطق الشروق الصناعية والعكرشة وعزبة الأبيض وأبوزعبل ومساكن نسمة، وأن هذه الشهادة يتم منحها من خلال التفتيش على جميع أقسام المحطة للتأكد من أن المحطة مستوفاة ومطابقة لاشتراطات الشهادة، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير الرقابة، وضبط الجودة والصيانة الدورية لتحقيق أفضل خدمة للمواطن.
وأضاف مجاهد، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقًا لخطة عمل الشركة، لتواكب التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.
كما وجه الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بمنظومة الـ TSM على الأداء المتميز خلال الفترة السابقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب.
وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم، أن محطة الشروق المرشحه تعمل بطاقة إنتاجيه 140 لث والتي تخدم مناطق الشروق الصناعية والعكرشة وعزبة الأبيض وأبوزعبل ومساكن نسمة، وأن هذه الشهادة يتم منحها من خلال التفتيش على جميع أقسام المحطة للتأكد من أن المحطة مستوفاة ومطابقة لاشتراطات الشهادة، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير الرقابة، وضبط الجودة والصيانة الدورية لتحقيق أفضل خدمة للمواطن.
وأضاف مجاهد، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقًا لخطة عمل الشركة، لتواكب التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.
كما وجه الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بمنظومة الـ TSM على الأداء المتميز خلال الفترة السابقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب.
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