السجن 3 سنوات لرجل هتك عرض زوجته بالشرقية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
سمر السيد
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة رجل هتك عرض زوجته بالسجن لمدة 3 سنوات "غيابيا".

وتعود أحداث القضية رقم 37610 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 2023 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق من «م.م.ج»، 20 عامًا، ربة منزل مقيمة بمركز الزقازيق، اتهمت زوجها «ج.م.ع»، عامل، بالتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم "غيابيا" إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قررت حبس المتهم 3 سنوات غيبابيا.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بخطف طفل للمطالبة بفدية مالية مليون جنية بمركز منشأة أبو عمر بالسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية لشه أبريل لعام 2019 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منشأة أبو عمر بالقبض على كل "ع.م.م" 59 عاما و"ح. خ. خ" 45 عاما و"م. ص. ع " بتهمة خطف طفل وطلب فدية مالية من والده لإطلاق سراحه. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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