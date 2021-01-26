تفاصيل حملة صحية مكبرة تضبط أدوية مهربة في الدقهلية

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شنت حملات التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة الدقهلية حملة تمكنت من ضبط احد مخازن الادوية الغير مرخصة بمدينة المنصورة وتمارس نشاطها بدون ترخيص وتم التحفظ على 1995 من الكبسولات والامبولات وعبوات الادوية والمستحضرات المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة.



وقد قرر المحافظ احالة المحاضر المحررة بشأن المخالفات والمضبوطات للنيابة العامة.



جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشان حملة المرور على المنشآت الصيدلية ومخازن الادوية بمشاركة الرقابة التجارية والعلاج الحر بمدينة المنصورة.



وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بمتابعة تصرفات النيابة بشان المخالفات والمحاضر المشار اليها، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة تكثيف حملات المرور لضبط سوق الدواء بالمنشات الصيدلية وضبط الادوية المهربة والمغشوشة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة ان المكان المشار اليه غير حاصل على ترخيص ويقوم بعمل البوتكس والفيلر وتم ضبط كميات كبيرة به من الادوية والكريمات المهربة والغير مرخص بتداولها بالاضافة الي اصناف منتهية الصلاحية وشملت المضبوظات.



1500 كبسولة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة اضافه الى المغالاه ثمنها وكذا ضبط 153 امبولات وفيال مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة اضافة الى 361 عبوات كريمات تنوعت مابين مهربة وغير مسجل وقد تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المكان والمخالفات.



هذا وقد وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة لٱهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية الخاصة وكذا الصيدليات ومخازن الادوية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.



