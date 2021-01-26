شفاء الملحن حسن دنيا من فيروس كورونا





وكت فوزي إبراهيم منشورًا قال فيه:"بفضل الله وببركة دعواتكم، خرج زميلنا حسن دنيا من العناية المركزة الآن، وانتقل إلى غرفة عادية بعد شفائه من الكورونا وتلقيه اللقاح".





وكان فوزي إبراهيم قد أعلن مؤخرًا عن استقرار الحالة الصحية لصديقه حسن دنيا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه: "استقرار في حالة الفنان حسن دنيا، والأمل كبير بإذن الله، شكرا لكل من تابع الحالة واهتم، شكرا للأحباب هاني شاكر ومدحت العدل وأيمن بهجت والجدع مصطفي كامل، وكل مجلس جمعية المؤلفين والملحنين والجمعية العمومية".

أعلن الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، عن شفاء صجيقه الملحن حسن دنيا من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".