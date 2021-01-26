شفاء الملحن حسن دنيا من فيروس كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلن الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، عن شفاء صجيقه الملحن حسن دنيا من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 

وكت فوزي إبراهيم منشورًا قال فيه:"بفضل الله وببركة دعواتكم، خرج زميلنا حسن دنيا من العناية المركزة الآن، وانتقل إلى غرفة عادية بعد شفائه من الكورونا وتلقيه اللقاح".


وكان فوزي إبراهيم قد أعلن مؤخرًا عن استقرار الحالة الصحية لصديقه حسن دنيا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه: "استقرار في حالة الفنان حسن دنيا، والأمل كبير بإذن الله، شكرا لكل من تابع الحالة واهتم، شكرا للأحباب هاني شاكر ومدحت العدل وأيمن بهجت والجدع مصطفي كامل، وكل مجلس جمعية المؤلفين والملحنين والجمعية العمومية".

أخبار تهمك

مهاجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لنجوم الفريق قبل لقاء بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يفتح النار على الكاف

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 19 ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

10 نجوم يرفعون شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" في قمة الأهلي وبيراميدز

منذ 38 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ نصف ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

58 مليون جنيه تحفز لاعبي الأهلي قبل المونديال

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 ص

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

10:59 ص

10 نجوم يرفعون شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" في قمة الأهلي وبيراميدز

12:18 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات