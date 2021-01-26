السعودية تستعد لطرح سندات دولارية آجال 40 عاما

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن السعودية بدأت تسويق بيع سندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين لأجل 12 و40 عاما.


هذا وحددت المملكة سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات للشريحة البالغ أجلها 12 عاما ونحو 3.75 بالمئة لشريحة الأربعين عاما، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية.

 

عينت السعودية Goldman Sachs وHSBC وJP Morgan كمنسقين عالميين لعملية البيع المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم.

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