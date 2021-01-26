دينا فؤاد تستعرض لياقتها البدنية داخل الجيم فى أحدث ظهور لها

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تحرص الفنانة دينا فؤاد، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت دينا فؤاد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها من داخل الجيم استعرضت فيه لياقتها البدنية وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من الجمهور.





يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد مسلسل جمال الحريم، وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، بطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، هبة حسن، وهدى الأتربي، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.