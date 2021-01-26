ننشر الصورة الأولية لحريق شقة سكنية بالمرج

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
داليا عادل
حصلت بوابة الفجر على الصورة الأولية لحريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة المرج والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.

كانت قد تلقت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة، وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران، وتبين وفاة أسرة مكونة من ٥ أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى وجارٍ عمليات التبريد.

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