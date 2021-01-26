استمرار حبس عصابة لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعمهم رجال شرطة بأكتوبر

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس تشكيل عصابي، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من مالك شركة بطريق الواحات.



كشفت تحقيقات النيابة العامة، بأكتوبر، تفاصيل سرقة مبلغ مالي من مالك شركة بطريق الواحات بأكتوبر، حيث اعترفا المتهمان بارتكابهما الواقعة، حيث اشتركوا مع ٤ متهمين آخرين، وقاموا بانتحال صفة رجال الشرطة لوقوع الضحايا.



وأضاف المتهمان في اعترافاتهم أمام النيابة، أنهم يتتبعوا الضحايا من وقت صرفهم للنقود من البنوك، وأثناء الطريق يقوما بتوقيفهم وتفتشيهم بزعم كونهما رجال الشرطة، وال٤ متهمين الآخرين يستخدمون الأسلحة كطبنجة الصوت لخداع المجني عليه، ويستولوا على المبالغ المالية.



وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الواحات بدائرة القسم إستغاث بهم أحد المواطنين (مالك شركة نقل ومقاولات، وبصحبته "سائق"، مُقيمان بمحافظة القاهرة) وقرر الأول أنه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبصحبته الثاني وبحوزتهما مبلغ مالي فوجئا بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بحوزة أحدهم سلاح ناري قاموا بإستيقافهما بزعم كونهم رجال شرطة وتفتيشهما والإستيلاء منه على المبلغ المالي وهربوا، فقام بتتبعهم حتى وصولهم للطريق المشار إليه.



