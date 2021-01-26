وزير الخارجية: زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76 % من 2016 إلى 2019

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
شهدت أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الإستماع لبيان وزير الخارجية سامح شكري، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، ثبات العلاقات مع أمريكا واستنادها على أسس صلبة قائمة على التعاون بينهما، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية وتحقيق النصر على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكافة المجالات، مُعلنًا زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76 % من 2016 إلى 2019.

وأكد وزير الخارجية، خلال كلمتة بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت 22 مليار دولار، لتحتل أمريكا المرتبة الثالثة في الدول المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر أيضا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.

ولفت الوزير سامح شكري، إلى أن العلاقات بين مصر وأمريكا لا تقف عند حزب سياسي، وإنما قائمة على أطر وأسس التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدًا سعي وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة في كافة المجالات مع الجانب الأمريكي.

وفي شأن علاقات مصر مع الدول الأوروبي، أكد وزير الخارجية، أن مصر عززت علاقاتها مع هذه الدول من خلال الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها، لافتًا إلى أن هذه العلاقات تستهدف جذب مزيدا من الاستثمارات الأوروبية وزيادة تدفق السياحة وفتح أسواق للمنتجات المصرية في هذه الدول.

وقال سامح شكري: نتمتع بعلاقات قوية مع دول أوروبا على أعلى المستويات وتبادل الزيارات بين هذه الدول، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في زيادة التبادل التجاري وتكثيف الاستثمارات في كافة المجالات، لاسيما ملف التطور التكنولوجي.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هذه العلاقات ظهرت جلية في أزمة الرسوم المسيئة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حرص على التواصل من أجل تجاوز الأزمة بالتوافق بشأن مكافحة الإرهاب دون التعدي على المقدسات الدينية.

أخبار تهمك

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

5 عوامل تشعل قمة الليلة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري

منذ 38 دقيقة

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ أقل من ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ ساعتين و 40 دقيقة

باتشيكو يفتح النار على الكاف

منذ أقل من ساعة

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

58 مليون جنيه تحفز لاعبي الأهلي قبل المونديال

منذ ساعة و 18 دقيقة

10 نجوم يرفعون شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" في قمة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 ص

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

10:59 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

10 نجوم يرفعون شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" في قمة الأهلي وبيراميدز

12:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات